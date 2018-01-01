В Израиле взорвалась ракета, запущенная с территории сектора Газа

В Израиле сообщили о новом ракетном обстреле с территории сектора Газа.

Точное место падения ракеты в пресс-службе полиции Израиля не раскрыли.

«Из сектора Газа по Израилю была запущена ракета, зафиксировано место ее разрыва», - сообщили в пресс-службе полиции Израиля, сообщение которой цитирует ТАСС.

Данных о пострадавших нет. Это далеко не первая ракета, выпущенная по территории Израиля палестинцами после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. С 6 декабря по территории еврейского государства было выпущено несколько десятков ракет, часть из которых была перехвачена ПВО Израиля, однако некоторые из них нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре страны. Израильская армия в ответ уничтожила порядка 40 объектов ХАМАС в секторе Газа.