В Израиле взорвалась ракета, запущенная с территории сектора Газа
В Израиле сообщили о новом ракетном обстреле с территории сектора Газа.
Точное место падения ракеты в пресс-службе полиции Израиля не раскрыли.
«Из сектора Газа по Израилю была запущена ракета, зафиксировано место ее разрыва», - сообщили в пресс-службе полиции Израиля, сообщение которой цитирует ТАСС.
Данных о пострадавших нет. Это далеко не первая ракета, выпущенная по территории Израиля палестинцами после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля. С 6 декабря по территории еврейского государства было выпущено несколько десятков ракет, часть из которых была перехвачена ПВО Израиля, однако некоторые из них нанесли ущерб зданиям и инфраструктуре страны. Израильская армия в ответ уничтожила порядка 40 объектов ХАМАС в секторе Газа.