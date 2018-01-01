Пушков: ядерный покер США и КНДР продолжается

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозу лидера КНДР Ким Чен Ына применения ядерного оружия в случае агрессии США.

«Ким Чен Ын заявил, что вся территория США уязвима для удара ракет КНДР, а «ядерная кнопка» - у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут», - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил страны и призвал быть готовыми к развертыванию межконтинентальных баллистических ракет в условиях реальной войны.