Франция хочет создать торговую ось через Россию и Китай

Франция считает, что развитие торговых отношений с Российской Федерацией и КНР поможет компенсировать «возрастающую неопределенность» в отношениях с США, и планирует создать «торговую ось» из Европы в Пекин через Москву.

«Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному», - приводит The Wall Street Journal слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Он раскритиковал Вашингтон за введение «экстерриториальных санкций» — законов, запрещающих иностранным компаниям, работающим в США, сотрудничать с Россией. Как считает Ле Мэр, такие меры превратят США в «де-факто жандарма мировой торговли».

Французский министр добавил, что пока условия не позволяют отменить или смягчить антироссийские санкции, но выразил надежду на то, что положение изменится.