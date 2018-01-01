Пользователи Twitter пытаются расшифровать странное сообщение Джулиана Ассанжа
Послание Ассанжа представляет собой 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes певицы M.I.A.
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Пользователи соцсети Twitter пытаются разгадать оставленное основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем сообщение.
fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3 https://t.co/F0f5Gcsgeo— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 января 2018 г.
По мнению одного из пользователей, Ассанж сейчас находится в самолёте на пути в США.
Также высказывались мнения, что в твите зашифровано послание. Некоторые пользователи социальной сети начали проводить анализ текста песни. Так, в ней есть слова «если схватишь на границе, достану визы на своё имя» и «у меня больше данных, чем у КГБ».
Ранее сообщалось, что аккаунт Джулиана Ассанжа исчез из Twitter.