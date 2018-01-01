Пользователи Twitter пытаются расшифровать странное сообщение Джулиана Ассанжа

Пользователи соцсети Twitter пытаются разгадать оставленное основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем сообщение.

По мнению одного из пользователей, Ассанж сейчас находится в самолёте на пути в США.

Также высказывались мнения, что в твите зашифровано послание. Некоторые пользователи социальной сети начали проводить анализ текста песни. Так, в ней есть слова «если схватишь на границе, достану визы на своё имя» и «у меня больше данных, чем у КГБ».

Ранее сообщалось, что аккаунт Джулиана Ассанжа исчез из Twitter.