В Славянске прошел марш в честь Бандеры
Участники акции несли в руках факелы и скандировали лозунги на украинском языке.
Фото: Str ZUMAPRESS.com/globallookpress
В украинском городе Славянск состоялся марш в честь Степана Бандеры. Об этом сообщается на официальной странице города в Twitter.
#Україна понад усе!#МаршБандери #Славянск #Словянськ #Смолоскипна_хода pic.twitter.com/ZnYl3hGEyo— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 1 января 2018 г.
На кадрах видно, как люди идут колонной, держа в руках факелы. При этом марширующие скандируют лозунги на украинском языке.
Ранее запрещенный в России «Правый сектор» анонсировал 1 января 2018 года проведение маршей в 10 городах Украины в честь дня рождения Степана Бандеры.