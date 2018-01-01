В Славянске прошел марш в честь Бандеры

В украинском городе Славянск состоялся марш в честь Степана Бандеры. Об этом сообщается на официальной странице города в Twitter.

На кадрах видно, как люди идут колонной, держа в руках факелы. При этом марширующие скандируют лозунги на украинском языке.

Ранее запрещенный в России «Правый сектор» анонсировал 1 января 2018 года проведение маршей в 10 городах Украины в честь дня рождения Степана Бандеры.