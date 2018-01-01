В Киеве назвали основную версию смерти известной правозащитницы
Глава профсоюза Министерства внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.
По его мнению, вероятно, что правозащитницу скинули с моста в реку.
«Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью», - заявил Кива в эфире телеканала «112 Украина».
Первого января у села Демидов Киевской области в реке нашли тело Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.
Полиция начала уголовное производство по факту умышленного убийства.