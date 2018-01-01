Протесты в Иране не приведут к смене режима - эксперт

Политический аналитик Станислав Бышок в комментарии сайту телеканала «Звезда» отметил, что проходящие в Иране акции протеста похожи на «цветные революции».

«Ситуация в Иране очень напоминает «цветные революции» последних лет пятнадцати. Выступают против коррупции, против диктатуры, выступают за более широкие права граждан, за демократизацию в стране. … Это похоже на то, что происходило, в частности, на Ближнем Востоке в последние годы. Но другое дело, что Иран – это государство с достаточно сильной вертикалью власти, там сильные военные, там сильная полиция, непосредственно подчиняющиеся духовному лидеру страны. Поэтому я не думаю, что в Иране будут как-то сильно потрясены основы государства. …

Если смотреть на происходящее в стране, то нужно учитывать демографическую ситуацию. В Иране больше половины населения – это люди молодые, до 25-30 лет, то есть наиболее активные политически. … Просто это молодежь, она наиболее активная, но эти протесты совсем необязательно должны привести к смене режима. …

И несмотря на то, что США считают, что они как-то могут воздействовать на эти процессы, считаю, что они являются внутриполитическими. … Просто молодежь, пользуясь Интернетом, считает, что страна недостаточна продвинута и пытается как-то воздействовать на процессы», - считает Бышок.