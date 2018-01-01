Трамп обвинил власти Пакистана в помощи террористам

Американский лидер Дональд Трамп обвинил пакистанские власти в предоставлении убежища террористам. По мнению главы Белого дома, Исламабад использует для этих целей переводимые Вашингтоном средства.

«За последние 15 лет США необдуманно перевели Пакистану более $33 млрд финансовой помощи, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!» — написал президент США в своем Twitter.