Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время перемен.

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с администрацией Барака Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», - написал Трамп на своей официальной странице в Twitter.

Американские власти официально поддержали протестующих в Иране.