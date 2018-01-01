Российским военным с 1 января проиндексировали денежное довольствие и пенсии

В России с 1 января 2018 года проиндексировали на 4 процента денежное довольствие военнослужащих и военные пенсии.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, индексация также запланирована на 1 октября 2019 года и 1 октября 2020 года. В сообщении отмечается, что каждый раз величина индексации составит 4 процента. Средства на индексацию в размере 18, 22,6 и 41,2 млрд предусмотрены.

Начиная с 1 января 2018 года, в Вооруженных Силах РФ лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячу рублей, что примерно на 2,5 тысячи рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в минувшем году.

Для офицера уровня командира батальона в звании подполковник прибавка составит около 3,4 тысячи рублей (вместо 85,3 тысяч 88,7 тысячи).

Рост пенсий для офицеров уровня командир батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно.