ВСУ провели учения с вертолетами в зоне «АТО»

Командование ВСУ отдало приказ о проведении учений с применением армейском авиации непосредственно в зоне «АТО».

На кадрах, опубликованных в Facebook пресс-центра штаба «АТО», видно, что два вертолета Ми-8МТ и Ми-24 прикрывают передвижение нескольких танков украинской армии.

Учения с применением вертолетов проводятся в прибрежной зоне Азовского моря.