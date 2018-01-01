ВСУ провели учения с вертолетами в зоне «АТО»
Вооруженные силы Украины провели учения с применением танков и вертолетов в зоне так называемой «АТО».
Фото: Прес-центр штабу АТО / facebook
Видео: Прес-центр штабу АТО / Facebook
Командование ВСУ отдало приказ о проведении учений с применением армейском авиации непосредственно в зоне «АТО».
На кадрах, опубликованных в Facebook пресс-центра штаба «АТО», видно, что два вертолета Ми-8МТ и Ми-24 прикрывают передвижение нескольких танков украинской армии.
Учения с применением вертолетов проводятся в прибрежной зоне Азовского моря.