Рогозин забрал домой участвовавшую в эксперименте с жидкостью таксу
Дмитрий Рогозин забрал домой таксу, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием.
Фото: Дмитрий Рогозин / Twitter
Данную информацию сайту телеканала «Звезда» подтвердили в Фонде перспективных исследований.
«Дмитрий Рогозин действительно забрал домой собаку, которая участвовала в эксперименте с жидкостным дыханием», - заявил представитель ФПИ.
Ранее Рогозин прокомментировал эксперимент с собакой, которую опускали в специальный резервуар с жидкостью. По словам вице-премьера, данные исследования могут помочь спасать жизни людей в будущем.