Первые 500 граждан России прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе

Примерно 500 россиян 1 января прошли новую процедуру сбора биометрических данных, ставшую обязательной при пересечении границы с Украиной с 2018 года. Об этом сообщается на сайте украинской Государственной пограничной службы.

«С начала сегодняшних (1 января) суток в системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2,7 тыс. человек, около 500 из них - граждане России», - сказано в сообщении.

Украинский лидер Петр Порошенко 1 сентября прошлого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым на Украине, начиная с 1 января 2018 года, вводится биометрический контроль при пересечении границы гражданами других стран, включая российских граждан.

Теперь россияне, как и граждане других стран «группы риска», при пересечении границы с Украиной не смогут использовать обычный загранпаспорт. Чтобы попасть в страну, иностранцам будет нужно иметь при себе биометрический паспорт. Также сотрудники украинской Государственной пограничной службы будут снимать у въезжающих отпечатки всех десяти пальцев.

Эти изменения стали своеобразным компромиссным решением в контексте идеи установки визового режима с РФ, которая активно обсуждалась украинскими властями.