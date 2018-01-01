Свыше 8 миллионов человек приняли участие в новогодних мероприятиях в России

Более восьми миллионов человек приняли участие в новогодних мероприятиях, прошедших в России.

«Около 8,6 млн человек приняли участие в более чем 14 тыс. массовых новогодних мероприятий, которые прошли на территории Российской Федерации в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

В ведомстве добавили, что во время празднования Нового года общественный порядок обеспечивали около 75 тысяч сотрудников органов внутренних дел, свыше 11 тысяч военнослужащих Росгвардии, 5,8 тысячи сотрудников различных ЧОП, 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.

Как заявил столичный мэр Сергей Собянин, в праздничных мероприятиях в Москве участвовали 2,5 миллиона человек.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек», — написал мэр в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в МЧС России не зафиксировали чрезвычайных ситуаций в первые часы 2018 года.