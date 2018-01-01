Известная правозащитница найдена мертвой под Киевом

В одной из рек в Киевской области сотрудники украинской полиции обнаружили тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской.

Уточняется, что, по предварительной информации, ее сбросили с моста в реку, передает «112 Украина».

«Нацполиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью», - заявил глава профсоюза МВД Украины Илья Кива.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшедшего.

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент дорожно-транспортного происшествия находившийся в состоянии наркотического опьянения.