В Сочи мужчина умер при попытке сесть на перила: видео
В одном из торговых центров Сочи умер мужчина, который попытался запрыгнуть на перила.
Фото: Telegram / Чп-краснодар
Видео: Telegram / Чп-краснодар
Видеозапись, на которой изображено падение посетителя в одном из ТЦ города Сочи появилась в Telegram-канале «Чп Краснодар».
На жутких кадрах мужчина с разбегу запрыгивает на перила лестничной площадки, однако не может удержать баланс и падает на землю.
Сообщается, что от полученных ранений мужчина скончался почти мгновенно.