В Сочи мужчина умер при попытке сесть на перила: видео

Видеозапись, на которой изображено падение посетителя в одном из ТЦ города Сочи появилась в Telegram-канале «Чп Краснодар».

На жутких кадрах мужчина с разбегу запрыгивает на перила лестничной площадки, однако не может удержать баланс и падает на землю.

Сообщается, что от полученных ранений мужчина скончался почти мгновенно.