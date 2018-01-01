Четырех человек зарезали в Лондоне за сутки

За минувшие сутки в Лондоне от полученных ножевых ранений скончались четыре человека. Соответствующее заявление сделали первого января в пресс-службе Скотленд-Ярда.

В сообщении говорится, что три преступления из четырех произошли в британской столице 31 декабря. 1 января ножом были ранены еще два человека, один из которых скончался, а второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«Детективы начали расследование четырех убийств», - отметили в Скотленд-Ярде.

Отмечается, что правоохранительные органы не стали связывать между собой произошедшие преступления.

Также известно, что сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в одном из совершенных в Лондоне нападений.

Ранее сообщалось, что в МЧС России не зафиксировали чрезвычайных ситуаций в первые часы 2018 года.