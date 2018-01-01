Названы лучшие песни 2017 года

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 50 лучших песен уходящего 2017 года, в котором первое место заняла композиция исполнителя из Великобритании Гарри Стайлса Sign of the Times.

Второе место у певицы Лорд из Новой Зеландии с песней Homemade Dynamite, говорится на сайте издания.

Третью позицию заняла хип-хоп композиция Кендрика Ламара Humble.

Также в первую пятерку рейтинга попали песни Bodak Yellow певицы Карди Би (Белкалис Альманзар) и Lights of Home группы U2.