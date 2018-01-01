Названы лучшие песни 2017 года
Популярное издание Rolling Stone опубликовало рейтинг пятидесяти лучших песен 2017 года.
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Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 50 лучших песен уходящего 2017 года, в котором первое место заняла композиция исполнителя из Великобритании Гарри Стайлса Sign of the Times.
Второе место у певицы Лорд из Новой Зеландии с песней Homemade Dynamite, говорится на сайте издания.
Третью позицию заняла хип-хоп композиция Кендрика Ламара Humble.
Также в первую пятерку рейтинга попали песни Bodak Yellow певицы Карди Би (Белкалис Альманзар) и Lights of Home группы U2.