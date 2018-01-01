В МЧС России не зафиксировали чрезвычайных ситуаций в первые часы 2018 года

МЧС РФ не зафиксировало чрезвычайных происшествий в первые часы новогодних праздников. Об этом главе ведомства Владимиру Пучкову доложили во время селекторного совещания, которое состоялось в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

«Дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях во всех субъектах РФ не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия в первые часы 2018 года», - приводит «Интерфакс» слова дежурного.

По словам Владимира Пучкова, органы управления и подразделения МЧС находятся в состоянии повышенной готовности на период с 25 декабря по 10 января. Он обратился к своим подчиненным с просьбой не расслабляться в праздничные дни и отработать на самом высоком уровне. Министр также попросил поставить на жесткий контроль безопасность проведения мероприятий.

Кроме того, глава ведомства поручил следить за ситуацией на всех автомобильных дорогах с учетом погодных условий и оперативно решать вопросы, связанные с очисткой дорог от снега. Министр также уделил внимание работе социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ. Он потребовал, чтобы в случае аварий восстановительные работы были проведены оперативно.

«В случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и других бедствий быстро и оперативно реагировать», - заявил Пучков.

При этом он поручил оперативно проработать «все вопросы взаимодействия с подразделениями скорой медицинской помощи, охраны общественного порядка, коммунальных служб - всех, кто в эту новогоднюю ночь и в ближайшие дни будут выполнять оперативные задачи».