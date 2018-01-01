Никакого «голубого огонька»: Панин рассказал «Звезде», как встретил Новый год

Актер Алексей Панин поделился впечатлениями от празднования Нового года.

«Ничего похожего на "Голубой огонек" на Первом канале у меня не было. Все очень прозаично, но счастливо. Мы с дочкой поехали гулять в центр, встретились с друзьями, погуляли в ЦУМе. Потом встретили праздник с бабушками, дома. А за 30 минут до Нового года у нас прорвало трубы, поэтому пришлось вызывать аварийную бригаду. Я оказался их (рабочих - прим. ред.) любимым героем фильмов, поэтому мы встречали праздник с тряпками в руках и с соком. Сейчас снова с дочкой едем в ресторан, есть суп», - рассказал актер.