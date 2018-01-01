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Никакого «голубого огонька»: Панин рассказал «Звезде», как встретил Новый год

Артем Брандо
16:00 01.01.2018
Известный российский рассказал о том, как встретил главный праздник страны.
Никакого «голубого огонька»: Панин рассказал «Звезде», как встретил Новый год
Фото: alekseypanin77 / instagram

Актер Алексей Панин поделился впечатлениями от празднования Нового года.

«Ничего похожего на "Голубой огонек" на Первом канале у меня не было. Все очень прозаично, но счастливо. Мы с дочкой поехали гулять в центр, встретились с друзьями, погуляли в ЦУМе. Потом встретили праздник с бабушками, дома. А за 30 минут до Нового года у нас прорвало трубы, поэтому пришлось вызывать аварийную бригаду. Я оказался их (рабочих - прим. ред.) любимым героем фильмов, поэтому мы встречали праздник с тряпками в руках и с соком. Сейчас снова с дочкой едем в ресторан, есть суп», - рассказал актер.

Ранее Елена Малышева рассказала сайту телеканала «Звезда» о том, как избавиться от похмелья после новогодних возлияний. По совету телеведущей, к самочувствию нужно отнестись очень серьезно.

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