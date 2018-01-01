Надеюсь, вы не будете пить много водки! – опубликована запись разговора Порошенко с пранкером, изобразившим «генсека НАТО»

Пранкеры Вован и Лексус разыграли украинского лидера Петра Порошенко от лица Йенса Столтенберга. Президент Украины остался очень доволен разговором с «генеральным секретарем НАТО».

«Вау! (Рассмеялся Порошенко) Это большое удовольствие и большая честь для меня слышать вас. Очень-очень счастливого нового года, Йенс! Так рад слышать ваш голос! - воскликнул Порошенко.

Запись разговора опубликовал на своей странице в ВКонтакте Вован (Владимир Кузнецов).

Он добавил, что желает еще «больше самого лучшего сотрудничества в наступившем году», признавшись, что этот звонок очень важен для него.

После того как пранкер в ответ выразил надежду, что Порошенко «не будет пить много водки и горилки этой новогодней ночью», украинский президент бросил трубку.

Ранее пранкер Лексус рассказал, что ему удалось разыграть Петра Порошенко в новогоднюю ночь.