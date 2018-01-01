Путин сказал, что совершенно не думает о своей роли в истории

Российский президент Владимир Путин заявил, что совершенно не думает о своей роли в истории.

«Я не думаю об этом совершенно, потому что, если начать об этом думать, извините за моветон, - жабры раздувать», - заявил президент в юбилейном выпуске программы «Время», отвечая на вопрос о том, представляет ли он себя на страницах истории.

При этом глава государства подчеркнул, что «надо просто работать как следует».

Во время общения с сотрудниками программы «Время», которой 1 января исполнилось 50 лет, Путин также сообщил, что проводить свободное время он любит за чтением исторических книг, хотя, по его словам, свободного времени у него практически не бывает.

«Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось», - сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что он «поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о запомнившихся ему новостях полувековой давности.