Названы 5 лучших автомобилей 2017 года на рынке РФ
Специалисты назвали лучшие автомобили, появившиеся на российском рынке в ушедшем году.
Фото: Sebastian Geislerimago / stock&people / globallookpress
Эксперты составили рейтинг из пяти самых популярных автомобилей, появившихся на российском рынке в 2017 году.
Список возглавили Lada Vesta SW Cross, новые версии Kia Rio, Honda CR-V и Hyundai Solaris, а также Mazda CX-9, сообщает сайт газеты «Известия».
Отмечается, что, по мнению экспертов, главной новинкой 2017 года стала новая модификация популярного российского автомобиля — Lada Vesta SW Cross.