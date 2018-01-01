Названы 5 лучших автомобилей 2017 года на рынке РФ

Эксперты составили рейтинг из пяти самых популярных автомобилей, появившихся на российском рынке в 2017 году.

Список возглавили Lada Vesta SW Cross, новые версии Kia Rio, Honda CR-V и Hyundai Solaris, а также Mazda CX-9, сообщает сайт газеты «Известия».

Отмечается, что, по мнению экспертов, главной новинкой 2017 года стала новая модификация популярного российского автомобиля — Lada Vesta SW Cross.