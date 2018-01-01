Власти на Сахалине назвали причину возгорания главной новогодней елки

В мэрии Южно-Сахалинска назвали вероятную причину возгорания главной новогодней елки города. Как говорится в сообщении на официальном сайте мэрии, это произошло из-за несоблюдения техники безопасности при запуске петард. Власти сообщили, что в ближайшее время на месте сгоревшей ели установят новое искусственное дерево.

«На место согревшей конструкции сегодня планируется переместить 12-метровую современную искусственную ель, которая приобретена в этом году для городского парка, и была установлена на стадионе "Космос"», - заявили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске сгорела главная праздничная елка. Никто не пострадал.