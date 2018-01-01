Путин рассказал о запомнившихся ему новостях полувековой давности

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в эфире программы «Время» на Первом канале, празднующей 50-летие, рассказал о новостях и событиях полувековой давности, которые запомнились ему больше всего.

«Из тех ярких событий — это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144», — заявил Путин

При этом российский лидер отметил, что ему до сих пор это кажется «какой-то фантастикой», а в то время «вообще было что-то невообразимое».

«Яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года», — добавил Владимир Путин.

Также, по словам президента страны, он старается смотреть программу «Время» в прямом эфире.

Напомним, первый выпуск информационной программы «Время» вышел в эфир пятьдесят лет назад, 1 января 1968 года.