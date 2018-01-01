Пранкер Лексус разыграл нетрезвого Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, заявил, что ему удалось разыграть «не совсем» трезвого украинского президента Петра Порошенко в ночь под Новый год.

«В целом хороша ночь… Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе, мы оба не смогли его создать», - написал Лексус на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что «Порошенко, судя по голосу, был не совсем трезв».