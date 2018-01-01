Палестина отозвала посла из США

Палестинские власти отозвали своего посла в США для проведения консультаций через несколько недель после того, как американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает ВВС.

Данное решение привело к столкновениям между палестинцами и израильтянами, в результате чего погибли 13 палестинцев. Генассамблея ООН практически единогласно поддержала резолюцию, не признав Иерусалим столицей Израиля.

Глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с Трампом заявил, что готов к мирным переговорам по урегулированию палестино-израильского конфликта.