Пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1400 автомобилей
В английском городе Ливерпуль пожар на многоуровневой парковке уничтожил почти полторы тысячи автомобилей.
Фото: Dan Misson / Twitter
Пожар возник на стоянке у спорткомплекса Echo Arena. Пожар быстро распространился и, как сообщает ВВС со ссылкой на представителей полиции, по всей видимости, уничтожены все автомобили на парковке.
Точных данных о пострадавших не поступало.
На территории Echo Arena с 28 декабря проводится международное шоу конное шоу. Как заявил мэр города Джо Андерсон, никто из организаторов и работников выставки не пострадал. Лошади также были переведены в безопасное место.