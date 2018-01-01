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Пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1400 автомобилей

Иван Славинский
06:44 01.01.2018
В английском городе Ливерпуль пожар на многоуровневой парковке уничтожил почти полторы тысячи автомобилей.
Пожар на парковке в Ливерпуле уничтожил 1400 автомобилей
Фото: Dan Misson / Twitter

Пожар возник на стоянке у спорткомплекса Echo Arena. Пожар быстро распространился и, как сообщает ВВС со ссылкой на представителей полиции, по всей видимости, уничтожены все автомобили на парковке.

Точных данных о пострадавших не поступало.

На территории Echo Arena с 28 декабря проводится международное шоу конное шоу. Как заявил мэр города Джо Андерсон, никто из организаторов и работников выставки не пострадал. Лошади также были переведены в безопасное место. 

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