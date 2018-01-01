Пушков назвал цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса

Российский сенатор Алексей Пушков назвал цинизмом обращение Петра Порошенко к жителям Донбасса со словами «ваш дом – Украина».

«После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом – Украина». У цинизма, похоже, нет границ», - отметил сенатор в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что 23% украинцев не будут голосовать за Порошенко на выборах в 2019 году, а 38% жителей страны выступают за его немедленное отстранение.