Яценюк продал акции телеканала «Эспрессо» в 11 раз дороже, чем купил

Арсений Яценюк, купивший акции украинского телеканала «Эспрессо» за 135 тысяч долларов, всего через четыре месяца продал их за полтора миллиона.

О рекордной доходности акций телеканала рассказал пдвокат Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

«Испортили мне весь Новый год своей доходностью от продажи акций канала «Эспрессо». Начальник Народного Фронта продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов, а купил ее четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Даже вооруженное ограбление не дает такой доходности», - констатировал адвокат.

Ранее Яценюк заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.