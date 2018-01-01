Фейерверк лишил света крупный микрорайон Владивостока в новогоднюю ночь: видео

Взрыв петарды в районе Луговой вывел из строя ЛЭП и оставил без электричества тысячи жителей города.

Как отмечают очевидцы, причиной аварии на ЛЭП стало то, что группа молодых людей запускала фейерверки прямо под линией. В результате разрыва одной из петард произошло короткое замыкание, сообщает Вести-Приморье.