Фейерверк лишил света крупный микрорайон Владивостока в новогоднюю ночь: видео
Во Владивостоке взрыв петарды вывел из строя ЛЭП и оставил без электричества крупный район города.
Фото: dps_vl_a / Instagram
Видео: dps_vl_a / Instagram
Взрыв петарды в районе Луговой вывел из строя ЛЭП и оставил без электричества тысячи жителей города.
Как отмечают очевидцы, причиной аварии на ЛЭП стало то, что группа молодых людей запускала фейерверки прямо под линией. В результате разрыва одной из петард произошло короткое замыкание, сообщает Вести-Приморье.