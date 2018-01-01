Ким Чен Ын заявил о завершении создания ядерных сил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении рассказал о завершении создания национальных ядерных сил и подчеркнул, что страна готовится к новому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», - приводит слова северокорейского лидера ТАСС.

Он подчеркнул, что страна вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому пуску межконтинентальной баллистической ракеты и призвал к началу массового производства МБР.

«Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет», - заявил он, добавив, что ракеты должны быть готовы к развертыванию в условиях реальной войны.

Напомним, что 26 декабря США ввели новые санкции против Северной Кореи.