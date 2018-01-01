УАЗ планирует удвоить экспорт автомобилей в 2018 году
Ульяновский автозавод (УАЗ) планирует в 2018 году отправить на экспорт около восьми тысяч автомобилей.
Фото: uaz.ru
УАЗ планирует в 2018 году удвоить экспорт своей продукции, доведя экспорт до 8 тысяч автомобилей в год.
Представители завода отметили, что ставка будет сделана на страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, информирует агентство «Автостат».
В 2017 году УАЗ выпустил более 43 тысяч автомобилей. Также была достигнута договоренность о производстве машин в Казахстане.