УАЗ планирует удвоить экспорт автомобилей в 2018 году

УАЗ планирует в 2018 году удвоить экспорт своей продукции, доведя экспорт до 8 тысяч автомобилей в год.

Представители завода отметили, что ставка будет сделана на страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, информирует агентство «Автостат».

В 2017 году УАЗ выпустил более 43 тысяч автомобилей. Также была достигнута договоренность о производстве машин в Казахстане.