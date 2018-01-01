Среди погибших в авиакатастрофе в Коста-Рике были граждане США - Госдеп

В Госдепартаменте США подтвердили гибель американцев результате крушениясамолета в Коста-Рике.

«Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года», - приводит РИА Новости заявления Госдепартамента.

При этом внешнеполитическое ведомство США не уточнило точное число погибших американцев.

Самолет рухнул в лес в в провинции Гуанакасте на западе страны 31 декабря. На борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.