Среди погибших в авиакатастрофе в Коста-Рике были граждане США - Госдеп
В Госдепартаменте США подтвердили гибель граждан Соединенных Штатов в результате падения пассажирского самолета в Коста-Рике.
Фото: Ntelemicro.com
В Госдепартаменте США подтвердили гибель американцев результате крушениясамолета в Коста-Рике.
«Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года», - приводит РИА Новости заявления Госдепартамента.
При этом внешнеполитическое ведомство США не уточнило точное число погибших американцев.
Самолет рухнул в лес в в провинции Гуанакасте на западе страны 31 декабря. На борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа.