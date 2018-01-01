Автовладельцы развеяли миф о надежности Volvo

Эксперты провели опрос автовладельцев и выявил десять самых ненадежных автомобильных брендов, на которые больше всего жалуются водители.

По данным опроса, результаты которого приводятся на сайте topgearclub.ru, возглавил антирейтинг Fiat (163 жалобы на 100 автомобилей). Второе и третье место достались премиальным маркам Jaguar (148 жалоб на 100 машин) и Volvo (134/100). Автомобили этих марок традиционно считались одними из самых надежных.

Также в рейтинге оказались Mazda, Land Rover, Mitsubishi, Subaru, Audi и Infiniti.

Стоит отметить, что ранее немецкие автоэксперты назвали одну из моделей Volvo одним из самых надежных автомобилей не старше трех лет.