Зарплата российских бюджетников проиндексирована на 4%

С 1 января на четыре процента вырос доход работников бюджетных учреждений федерального подчинения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение Минтруда РФ.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что под действие закона попадают автономные, бюджетные и казенные учреждения.

Отмечается, что к ним относятся учреждения социальной сферы и науки, лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.

Всего повышение коснется свыше двух миллионов работников федерального уровня. Также с 1 января 2018 года муниципальные и региональные власти на те же 4% проиндексируют зарплаты работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений.