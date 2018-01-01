Зарплата российских бюджетников проиндексирована на 4%
Зарплата работников бюджетного сектора, занятых в учреждениях федерального подчинения с 1 января проиндексирована на 4%.
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С 1 января на четыре процента вырос доход работников бюджетных учреждений федерального подчинения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение Минтруда РФ.
В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что под действие закона попадают автономные, бюджетные и казенные учреждения.
Отмечается, что к ним относятся учреждения социальной сферы и науки, лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.
Всего повышение коснется свыше двух миллионов работников федерального уровня. Также с 1 января 2018 года муниципальные и региональные власти на те же 4% проиндексируют зарплаты работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений.