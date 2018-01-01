Полиция Берлина зафиксировала случаи домогательств в новогоднюю ночь

Полиция немецкой столицы сообщила о задержании подозреваемых в сексуальных домогательствах во время празднования Нового года.Как сообщили в пресс-службе полиции Берлина на официальной странице в Twitter, во время празднования Нового года были зафиксированы отдельные сообщения о сексуальных домогательствах. Подозреваемые были задержаны.

Точных данных о количестве пострадавших не сообщается.

Ровно год назад во время массовых гуляний в Кельне более 700 женщин обратились с заявлениями в полицию о сексуальных домогательствах со стороны мигрантов и беженцев. Волна домогательств к женщинам также прокатилась по другим городам Германии, а также Финляндии, Австрии, Швеции и другим странам Европы.