В Свердловской области вспыхнул бензовоз: видео

В Свердловской области неподалеку от города Краснотурьинск в результате ДТП загорелся бензовоз с дизельным топливом. Грузовик, перевозивший 32 тонны горючего, вспыхнул после того, как его подрезал автомобиль ВАЗ-2108, сообщает Вечерний Краснотурьинск.

Легковушка с места происшествия скрылась. В результате аварии бензовоз сгорел. К счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.