В России с 1 января вступил в силу закон о телемедицине
Закон дает возможность оказания медицинской помощи дистанционно.
Фото: Nikolay Titov / Globallookpress
С 1 января 2018 года в России вступает в силу закон о телемедицине. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года.
Закон предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно, с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие медиков между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.
Также закон предусматривает дистанционную выдачу рецептов на лекарства и полисов обязательного медицинского страхования.