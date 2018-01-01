В России с 1 января вступил в силу закон о телемедицине

С 1 января 2018 года в России вступает в силу закон о телемедицине. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года.

Закон предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно, с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие медиков между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Также закон предусматривает дистанционную выдачу рецептов на лекарства и полисов обязательного медицинского страхования.