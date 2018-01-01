В России с 1 января повысился МРОТ
Таким образом МРОТ приблизился к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения — 10 328 рублей.
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"
В России с 1 января 2018 года увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 7800 до 9489 рублей.
Таким образом МРОТ приблизился к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения в России — 10 328 рублей.
В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации «Опора России» Александром Калининым пообещал, что власти повысят МРОТ.