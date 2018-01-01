В Крыму детские сады в селах стали бесплатными

В Крыму с этого года детские сады в сельской местности стали бесплатными. Средства на это заложены в бюджете региона с первого января 2018 года. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по образованию Владимир Бобков.

«В бюджете Крыма с 1 января 2018 года впервые заложены средства на компенсацию затрат родителей, которые ранее ложились на их плечи, в части оплаты в детсадах присмотра и ухода за детьми, проживающими в сельской местности», — цитирует РИА Новости Бобкова.

На обеспечение детей в селах бесплатными местами в детских садах в бюджете Крыма заложен 521 миллион рублей.