Россия от Калининграда до Владивостока встретила 2018 год
В разных регионах России посмотрели новогоднее обращение российского президента Владимира Путина, который пожелал гражданам страны всяческих благ, любви и заботы о своих ближних.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Россия от Калининграда до Владивостока встретила новый 2018 год.
«Последним проводили 2017 год и встретили 2018 год пограничники на заставе Нормельн на границе России с Польшей», - цитирует РИА Новости источник из погрануправления.
В разных регионах России посмотрели новогоднее обращение российского президента Владимира Путина, который пожелал гражданам страны всяческих благ, любви и заботы о своих ближних. Глава государства также отметил, что Новый год — традиционно семейный праздник.