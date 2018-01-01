Россия от Калининграда до Владивостока встретила 2018 год

Россия от Калининграда до Владивостока встретила новый 2018 год.

«Последним проводили 2017 год и встретили 2018 год пограничники на заставе Нормельн на границе России с Польшей», - цитирует РИА Новости источник из погрануправления.

В разных регионах России посмотрели новогоднее обращение российского президента Владимира Путина, который пожелал гражданам страны всяческих благ, любви и заботы о своих ближних. Глава государства также отметил, что Новый год — традиционно семейный праздник.