Первые кадры с места крушения самолета в Коста-Рике
На месте работают правоохранители.
Фото: Informe21.com
Видео: ATENOGENES RODRIGUEZ / Twitter
Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Коста-Рике. На боту находились 12 человек, никто не выжил.
Полиция расследует инцидент. На месте работают правоохранители. По данным местного издания Diario Extra, катастрофа произошла в провинции Гуанакасте на западе страны.
Самолет упал на территории лесного массива и после падения полностью сгорел.