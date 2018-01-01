Первые кадры с места крушения самолета в Коста-Рике

Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Коста-Рике. На боту находились 12 человек, никто не выжил.

Полиция расследует инцидент. На месте работают правоохранители. По данным местного издания Diario Extra, катастрофа произошла в провинции Гуанакасте на западе страны.

Самолет упал на территории лесного массива и после падения полностью сгорел.