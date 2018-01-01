Опубликован топ-100 важных социально-экономических решений правительства России в 2017 году

Опубликован список ста важных социально-экономических решений, принятых правительством России в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Одними из значимых принятых в 2017 году стали закон о продлении программы материнского капитала и назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

Также в списке лидирует закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Среди лидеров рейтинга программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Значимым социально-экономическим решением также стала федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, закон об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении, план повышения уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы и план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России.