В мессенджере Whatsapp произошел сбой

Пользователи Whatsapp по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным Daily Mirror, многие не смогли отправить сообщение через данный сервис.

С трудностями столкнулись пользователи из Великобритании, Барбадоса, Индии, Панамы, Южной Африки, Испании и Катара.

В компании объяснили произошедшее прекращением поддержки операционных систем BlackBerry, BlackBerry 10 и Nokia S40.