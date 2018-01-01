В мессенджере Whatsapp произошел сбой
У многих возникли трудности с отправкой сообщений через приложение.
Фото: imago stock&people / Globallookpress
Пользователи Whatsapp по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным Daily Mirror, многие не смогли отправить сообщение через данный сервис.
С трудностями столкнулись пользователи из Великобритании, Барбадоса, Индии, Панамы, Южной Африки, Испании и Катара.
В компании объяснили произошедшее прекращением поддержки операционных систем BlackBerry, BlackBerry 10 и Nokia S40.