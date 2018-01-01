Владимир Путин поздравил россиян с 2018 годом

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с наступившим новым 2018 годом. В своем ежегодном новогоднем обращении он пожелал россиянам успехов и благополучия.

«На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», — сказал президент.

Путин также добавил, что этот день для него традиционно семейный праздник.

Президент особенно отметил тех, кто встретит праздник на работе, выполняя воинский или профессиональный долг.