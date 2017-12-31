Фигурант дела о взрыве в «Перекрестке» рассказал о мотивах преступления

Фигурант дела о взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко во время допроса рассказал о мотивах преступления. По его словам, он совершил преступление из-за ненависти к организаторам психологических тренингов, которые посещал. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие также установило, что мужчина сам сделал взрывное устройство. Недалеко от места происшествия он спрятал две флешки с информацией о причинах, по которым он совершил взрыв. Лукьяненко также сознался в содеянном на допросе.

В воскресенье дело о взрыве было переквалифицировали в статью о теракте. Ранее его рассматривали как покушение на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел 27 декабря. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в ТРЦ «Гигант холл», рядом с камерами хранения супермаркета «Перекресток». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и поручил ФСБ при задержании виновника действовать в рамках закона, но при угрозе жизни никого в плен не брать, а ликвидировать на месте.