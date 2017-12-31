Подозреваемый во взрыве в супермаркете в Петербурге с 19 лет наблюдался в психдиспансере

Мужчину, подозреваемого в подрыве супермаркета в Петербурге, отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Как сообщает СК России, подозреваемый с 19 лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Экспертиза установит степень вменяемости мужчины. Специалисты выяснят, осознавал ли он окружающую действительность в день взрыва, а также в предшествующий период.

Ранее сообщалось, что подозреваемый признался в подрыве супермаркета. Он рассказал следователям, что решил совершить теракт из ненависти к организаторам и посетителям психологических тренингов, которые он посещал. Данные о бомбе и тренингах мужчина сохранил на флешках и спрятал их в колбасе в супермаркете.

Сообщается, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.