Подозреваемый во взрыве в супермаркете в Петербурге с 19 лет наблюдался в психдиспансере
Специалисты выяснят, осознавал ли подозреваемый окружающую действительность в день взрыва, а также в предшествующий период.
Мужчину, подозреваемого в подрыве супермаркета в Петербурге, отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.
Как сообщает СК России, подозреваемый с 19 лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Экспертиза установит степень вменяемости мужчины. Специалисты выяснят, осознавал ли он окружающую действительность в день взрыва, а также в предшествующий период.
Ранее сообщалось, что подозреваемый признался в подрыве супермаркета. Он рассказал следователям, что решил совершить теракт из ненависти к организаторам и посетителям психологических тренингов, которые он посещал. Данные о бомбе и тренингах мужчина сохранил на флешках и спрятал их в колбасе в супермаркете.
Сообщается, что в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.