Названа дата прощания с артистом Александром Шавриным

Прощание с артистом Александром Шавриным состоится 2 января в Театре имени Владимира Маяковского.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-атташе театра Олесю Вартанову.

«Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского», – сказала Вартанова.

«Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения», – добавила она.

Ранее сообщалось, что Александр Шаврин умер вчера, 30 декабря, после долгой болезни. Артисту было 57 лет.

В Театре имени Владимира Маяковского Шаврин сыграл более 20 ролей. Также он известен благодаря ролям в ряде кинокартин и сериалов, в том числе в телевизионном сериале «Бедная Настя».