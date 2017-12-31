В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о растущей ценности украинского паспорта

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о продолжении роста ценности паспорта гражданина Украины.

«Порошенко стремится убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население», – сказал Бальбек, сообщает RT.

«Именно поэтому так расхваливает преимущества национального паспорта как возможности интегрирования в Европу. Отток "заробитчан" в страны Евросоюза позволяет официальному Киеву не бояться новых Майданов – стоять будет некому», – заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей.

Также он отметил, что политика киевского режима может привести к потере самоидентичности народа Украины.

Как заявил Бальбек, по мнению Порошенко, паспорт гражданина Украины позволяет осуществить народную мечту – стать Европой. При этом украинский лидер умалчивает, что «массовый выезд населения за пределы страны – это фактическая потеря национальной самоидентичности», отметил он.

«Впрочем, стратегия политики украинского государства подразумевает исчезновение слова "Украина" в принципе», – добавил парламентарий.

Напомним, по случаю введения безвизового режима с ОАЭ Порошенко сообщил на своей странице в Facebook, что ценность паспорта гражданина Украины продолжает расти.